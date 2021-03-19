Экономика

16:29 19.03.2021

Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

2 мин читать
Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

Компания Korsando Limited, подконтрольная инвестиционной компании Millstone&Co, может нарастить свою долю в крупном столичном операторе вывоза и утилизации бытовых отходов "Профпереробка" с 34% до контрольной.

Соответствующее разрешение ей выдал Антимонопольный комитет Украины на заседании 18 марта, говорится в сообщении на его сайте.

В Millstone&Co агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили заинтересованность инвестиций в "Профпереробку" и сообщили о намерениях дальнейшего увеличения доли в этом проекте.

В то же время компания воздержалась от подробных комментариев до окончательного заключения сделки.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, в настоящее время по 33% в "Профпереробке" принадлежат ООО "Финанс Элит Компани" Олега Бойко и венчурному корпоративному фонду "Мемфис" Игоря Тынного, а бенефициаром Millstone&Co указан управляющий партнер инвесткомпании Михаил Жернов.

"Профпереробка", по данным на ее сайте, занимает около 30% рынка вывоза твердых бытовых отходов Киева, вывозя свыше 750 тонн мусора ежедневно, имеет в собственности свыше 7 тыс. контейнеров еврообразца и 28 автомобилей Volvo и Ford, а также обслуживает больше 1 тыс. бизнес-клиентов.

В 2019 году ее выручка составила 53,15 млн грн, чистая прибыль – 8,08 млн грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Millstone&Co в конце прошлого года приобрела 25% ООО "Приднепровская БиоТЭС" (Киев), среди владельцев которой также были Тынный и Бойко, и сообщила о намерении увеличить долю до 50%. Инвестиции в строительство новой теплоэлектростанции в г.Токмак Запорожской обл. общей мощностью по производству электроэнергии 8,6 МВт и тепловой энергии 28 МВт составили почти EUR10 млн, половина из которых приходится на Millstone&Co. К моменту ввода производства в эксплуатацию планируется инвестировать еще EUR3-4 млн, отметили в инвесткомпании.

В госреестре владельцами "Приднепровской БиоТЭС" были указаны инвестирующий Тынный – 5,67% и фонд "Мемфис" – 10%, венчурные фонды "Авант" и "Акцент" девелопера Игоря Никонова – 20%, Бойко (через ООО "Финанс Элит Компани") – 25,1%, D.A.T.E. Investment Management Limited (Кипр) – 24,9% и Анна Попруга – 13,33%.

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.

Теги: #утилизация #акционеры #отходы #профпереробка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 12.03.2021
В Украине за две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

В Украине за две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

15:18 16.02.2021
McDonald's планирует запустить сортировку отходов во всех ресторанах сети в Украине к концу 2021г

McDonald's планирует запустить сортировку отходов во всех ресторанах сети в Украине к концу 2021г

20:16 05.02.2021
Герус заявляет о выкупе Воеводиным долей в VS Energy у Гинера и Бабакова

Герус заявляет о выкупе Воеводиным долей в VS Energy у Гинера и Бабакова

21:19 31.01.2021
СБУ проводит следствие в Запорожье по месту незаконных акционерных сборов ООО "МС-4"

СБУ проводит следствие в Запорожье по месту незаконных акционерных сборов ООО "МС-4"

16:55 28.12.2020
С 1 января в Киеве откроют 15 локаций для переработки елок - горадминистрация

С 1 января в Киеве откроют 15 локаций для переработки елок - горадминистрация

10:53 03.12.2020
В Украине планируют передавать подлежащие утилизации боеприпасы спортучреждениям, где есть отделения по стрельбе и биатлону

В Украине планируют передавать подлежащие утилизации боеприпасы спортучреждениям, где есть отделения по стрельбе и биатлону

17:04 22.10.2020
Генподрядчиком строительства комплекса по переработке отходов во Львове стал консорциум WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB

Генподрядчиком строительства комплекса по переработке отходов во Львове стал консорциум WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB

12:51 12.10.2020
На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко

На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко

18:04 07.10.2020
Производители потребительских товаров ищут способы заменить пластиковую упаковку на бумажную

Производители потребительских товаров ищут способы заменить пластиковую упаковку на бумажную

10:01 07.10.2020
На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование

На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

Рада приняла закон об урегулировании работы коллекторов

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель

МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

"Эпицентр К" открывает обновленные ТЦ в Запорожье и Кропивницком

Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

Рада приняла закон об урегулировании работы коллекторов

Freedom Holding надеется в 2021г включить банк в свою структуру в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА