Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

Компания Korsando Limited, подконтрольная инвестиционной компании Millstone&Co, может нарастить свою долю в крупном столичном операторе вывоза и утилизации бытовых отходов "Профпереробка" с 34% до контрольной.

Соответствующее разрешение ей выдал Антимонопольный комитет Украины на заседании 18 марта, говорится в сообщении на его сайте.

В Millstone&Co агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили заинтересованность инвестиций в "Профпереробку" и сообщили о намерениях дальнейшего увеличения доли в этом проекте.

В то же время компания воздержалась от подробных комментариев до окончательного заключения сделки.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, в настоящее время по 33% в "Профпереробке" принадлежат ООО "Финанс Элит Компани" Олега Бойко и венчурному корпоративному фонду "Мемфис" Игоря Тынного, а бенефициаром Millstone&Co указан управляющий партнер инвесткомпании Михаил Жернов.

"Профпереробка", по данным на ее сайте, занимает около 30% рынка вывоза твердых бытовых отходов Киева, вывозя свыше 750 тонн мусора ежедневно, имеет в собственности свыше 7 тыс. контейнеров еврообразца и 28 автомобилей Volvo и Ford, а также обслуживает больше 1 тыс. бизнес-клиентов.

В 2019 году ее выручка составила 53,15 млн грн, чистая прибыль – 8,08 млн грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Millstone&Co в конце прошлого года приобрела 25% ООО "Приднепровская БиоТЭС" (Киев), среди владельцев которой также были Тынный и Бойко, и сообщила о намерении увеличить долю до 50%. Инвестиции в строительство новой теплоэлектростанции в г.Токмак Запорожской обл. общей мощностью по производству электроэнергии 8,6 МВт и тепловой энергии 28 МВт составили почти EUR10 млн, половина из которых приходится на Millstone&Co. К моменту ввода производства в эксплуатацию планируется инвестировать еще EUR3-4 млн, отметили в инвесткомпании.

В госреестре владельцами "Приднепровской БиоТЭС" были указаны инвестирующий Тынный – 5,67% и фонд "Мемфис" – 10%, венчурные фонды "Авант" и "Акцент" девелопера Игоря Никонова – 20%, Бойко (через ООО "Финанс Элит Компани") – 25,1%, D.A.T.E. Investment Management Limited (Кипр) – 24,9% и Анна Попруга – 13,33%.

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.