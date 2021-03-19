"Эпицентр К" открывает обновленные ТЦ в Запорожье и Кропивницком

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 20 марта открыть обновленные торговые центры в Запорожье и Кропивницком, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, третий ТЦ "Эпицентр" в Запорожье по Никольскому шоссе, 1е общей площадью 19,6 тыс. кв. м откроется после переформатирования гипермаркета "Новая линия". После обновления торговая площадь объекта увеличилась на 10% и составляет 16,2 тыс. кв. м. Инфраструктура ТЦ также включает паркинг на 385 машиномест.

Площадь обновленного ТЦ в Кропивницком по ул.Космонавта Попова, 8 после реконструкции увеличилась более чем на 50% – до 25,9 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 913 машиномест.

Новые ТЦ среди прочего включают Центры выдачи онлайн-заказов, торговые отделы "Деко", товары для отдыха и дачи All4rest, "Центры мебели", центры техники и электроники "ЦЕ ТЕ", детские магазины E.PIC. Кроме того, откроются магазины Intersport, "Аптеки 100+", а также продуктовые отделы Food Market.

"За счет открытия ТЦ в областных и районных центрах компания делает внушительный вклад в развитие громад и территорий, которые получают не только новые инвестиции и рабочие места, а и значительные поступления в местный бюджет. В ближайшие годы мы продолжим динамическое масштабирование и откроем десятки ТЦ нового формата по всей стране", – цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Так, открытие ТЦ в Запорожье создаст 270 рабочих мест, налоговые поступления в местный бюджет в 2021 году прогнозируются на уровне 10,2 млн грн, в Кропивницком – 470 рабочих мест и 14 млн грн налогов.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на март 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.