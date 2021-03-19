НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) ведет внутреннее расследование касательно сотрудничества Нацбанка с судебно-медицинской компанией Kroll Inc., консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сегодня уже и внутри НБУ ведутся внутренние расследования касательно нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничества, целью которого было и есть защита интересов государства", – написала она в Facebook в пятницу.

Первый замглавы добавила, что подобные действия наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене, так как сегодня внимание международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, Нацбанк продолжает защищать законность решений по национализации ПриватБанка и твердо стоит на позиции, что виновные в злоупотреблениях лица должны быть привлечены к ответственности за доведение до банкротства крупнейшего банка в Украине.

"НБУ (...) способствовал проведению правоохранительными органами расследований по этим злоупотреблениям. Взаимодействие Нацбанка со всеми правоохранительными органами происходит (...) с соблюдением НБУ требований касательно тайны следствия и правового режима раскрытия банковской тайны", – указано в сообщении.

Регулятор также призвал СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной информации о незаконном выводе средств из "ПриватБанка" до момента получения официальных комментариев от правоохранительных органов.

Как сообщалось, согласно информации в СМИ, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Рожковой и нескольких других сотрудников центробанка, участвовавших в расследовании и национализации ПриватБанка в 2016 году, по обвинению в государственной измене и растрате.