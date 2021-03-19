Freedom Holding надеется в 2021г включить банк в свою структуру в Украине

Freedom Holding, один из крупнейших розничных брокеров Украины и в странах СНГ, с 2019 года ведет работу по включению в свою структуру в Украине банка и надеется, что в текущем году этот процесс удастся завершить, сообщил CEO и мажоритарий Тимур Турлов.

"Чтобы построить крупного брокера, нам нужен банк в Украине. Есть конкретные планы и конкретные компании, есть цель. Мы над этой сделкой работаем уже едва ли не третий год. Надеюсь, что в 2021 году процесс завершится и банк появится, будем развиваться как клиринговый банк, что позволит активнее вести деятельность как инвестбанк", – сказал он на вэбинаре для украинских клиентов.

Турлов добавил, что банк планирует также запустить современный карточный продукт и обеспечить прямой доступ клиентам к деньгам на брокерских счетах.

Гендиректор Freedom Holding подчеркнул, что лицензионный процесс в Украине – самый сложный в его профессиональной практике. "Единственное, что успокаивает, что вряд ли кто-то (его) повторит", – отметил Турлов.

По его словам, компания готова докапитализировать банк до необходимых для его задач размеров.

"Нам очень важно закрыть транзакцию с банком. Как только она будет закрыта, она позволит идти дальше", – подчеркнул гендиректор.

Турлов также сообщил, что в целом Freedom Holding, "безусловно, очень доволен" бизнес-результатами, которые имеет в Украине, в частности очень высоким спросом на прозрачные рыночные инвестиционные инструменты, и намерен удержать лидерство как один из самых крупных розничных брокеров.

"Хочется окупить $1 млн, которые потратили на строительство филиальной инфраструктуры", – сказал гендиректор, затем еще раз отметив: Украина – "одна из самых непростых юрисдикций с точки зрения выстраивания отношений с различными регуляторами".

Турлов также напомнил, что на днях входящая в холдинг "Фридом Финанс Украина" получила лицензию андеррайтера и намерена активно заниматься этой деятельностью. По его словам, компания намерена начать с самого низкорискового сегмента – крупного бизнеса и компаний, и постарается привлечь к таким размещением иностранных клиентов, используя свои преимущества как международного брокера.

"Если интересный инструмент, то достаточно легко сотни миллионов долларов сможем привести. Появится банк – сделаем это быстрее", – сказал гендиректор, добавив, что в Казахстане "Фридом Финанс" по итогам 2020 года был андеррайтером №2, а в этом году намерен стать лидером.

По его словам, в перспективе инвестгруппа готова будет рассмотреть запуск в Украине цифрового страхования жизни и имущества. В то же время Турлов указал, что пока с этим направлением в Украине Freedom Holding не будет очень торопиться, так как на украинском страховом рынке уже есть много хороших продуктов, а компании нужно сначала стать сильной в тех сферах, где она уже cейчас представлена.

"Фридом Финанс Украина" входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (зарегистрирован в США, штаб квартира – Алматы, Казахстан), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга с октября 2020 года торгуются на фондовой бирже NASDAQ, капитализация на середину марта составляла около $870 млн.

В состав холдинга входят также российский брокер и банк "Фридом Финанс", казахстанский брокер АО "Фридом Финанс", Freedom Finance Cyprus Limited, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО "Фридом Финанс" (Узбекистан).

В конце 2020 года Freedom Holding приобрел за $53 млн у ForteBank 100% акций банка Kassa Nova, а в начале 2021 года закрыла сделку по покупке в США брокерско-дилерской компаним Prime Executions Inc.

В третьем квартале 2021 фингода, завершившемся 31 декабря 2020 года, выручка Freedom Holding выросла в 3,4 раза – до $100,2 млн, чистая прибыль – более чем в 10 раз, до $42,3 млн. Общее число клиентских счетов составило почти 350 тыс. Холдинг был представлен 78 офисами в государствах присутствия.

"Фридом Финанс Украина" создал офисы в 12 городах Украины и с конца 2018 года открыл более 2500 новых счетов на рынке страны. В 2020 году в ходе допэмиссии акций "Украинской биржи" Freedom Holding стал ее крупнейшим акционером с долей 24,39%.