Экономика

12:51 19.03.2021

Минэкономики мониторит цены на социально важные продукты

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Минэкономики мониторит цены на социально важные продукты

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства мониторит цены на социально значимые товары, сообщил министр Игорь Петрашко.

"Минэкономики констатирует рост мирового спроса на продукцию украинского производства и как результат - ценовое давление. Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары министерство ведет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ритейлерами и производителями", - цитирует министра "Урядовый портал" в пятницу.

При этом Минэкономики отмечает, что участники рынка заверили в готовности принимать меры для стабилизации цен на продовольственные товары соцсегмента.

Теги: #товары #мониторинг #цены #минэкономики
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