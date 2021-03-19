"Укртрансгаз" перевел второе по мощности Богородчанское ПХГ в нейтральный период работы

АО "Укртрансгаз", выступающий оператором подземных хранилищ (ПХГ) Украины, начал подготовку к сезону закачки природного газа, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, второе по проектной мощности в стране Богородчанское ПХГ (2,3 млрд куб. м) перешло в нейтральный период работы, завершив сезон отбора газа.

"Обычно нейтральный период на ПХГ используют для того, чтобы подготовить хранилище к смене режимов работы (с закачки на отбор или наоборот). В течение двух "нейтральных" недель работники ПХГ проводят профилактику и ремонт оборудования, а в самой "подземке" восстанавливается и выравнивается пластовое давление природного газа", - пояснили в компании.

В УТГ уточнили, что в текущем году Богородчанское ПХГ переведено на нейтральный период одним из первых из-за подготовки к завершению трехлетней реконструкции газосборного пункта.

"Такая модернизация крайне важна для системы украинских ПХГ. Ведь именно в Богородчанах сходятся три магистральных газопровода, обеспечивающих транзит российского газа в Европу. Находящееся рядом ПХГ помогает соблюдать режимы давления в этих магистралях, играя важную роль в процессе транспортировки газа в словацко-венгерском направлении", - отметили в компании.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

По состоянию на 18 марта 2021 года запасы газа в ПХГ Украины составляют 16,832 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).