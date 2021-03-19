Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 33,93 млн тонн зерновых

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 19 марта 2021 года экспортировала 33,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 22,7% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

По данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 13,98 млн тонн пшеницы, 15,32 млн тонн кукурузы, 4,04 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 95,7 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в феврале спрогнозировала снижение экспорта зерновых и зернобобовых в 2020/2021 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн.

Согласно данным Министерство аграрной политики и продовольствия, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.