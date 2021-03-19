Экономика

09:57 19.03.2021

Arricano закроет свои ТРЦ в Киеве на время усиленного карантина

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Arricano закроет свои ТРЦ в Киеве на время усиленного карантина

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, ограничит работу своих ТРЦ в Киеве (РайON и "Проспект") с 20 марта до 9 апреля 2021 года в соответствии с требованиями городских властей.

Согласно сообщению Arricano на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу, работать в составе ТРЦ продолжат гипермаркеты, аптеки и другие магазины с товарами первой необходимости.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. Кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

По состоянию на март 2021 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.

Теги: #киев #трц #arricano #недвижимость
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