Экономика

18:33 18.03.2021

Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

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Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять в первом чтении законопроект №2786, который предлагает сделать исключение из Кодекса о банкротстве для госпредприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщила замглавы комитета и автор законопроекта Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

"Если Рада поддержит, то руководить санацией будет директор предприятия при участии арбитражного управляющего. Законопроект сбалансирует интересы нацбезопасности и кредиторов", - пояснила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В настоящее время согласно действующему законодательству управляющим санацией является арбитражный управляющий.

"Это может создать некоторые проблемы. Арбитражный управляющий мотивирован как можно быстрее покрыть долги перед комитетом кредиторов вместо возобновления работы предприятия, заключения новых контрактов и расширения производства. В воюющей стране, где гособоронзаказ имеет большое значение, мы заинтересованы в том, чтобы оборонные государственные предприятия возобновляли платежеспособность, а не распродавали производственные мощности за долги", - отметила народный депутат.

При этом законопроект предполагает, что арбитражный управляющий будет оставаться на предприятии и совместно с директором будет принимать важные финансовые решения, но производство, контрактами, гособоронзаказом будет заниматься директор предприятия.

Помимо указанного проекта закона, комитет также поддержал депутатский законопроект №5010, который предлагает временно запретить открывать производства о банкротстве юрлиц, производственные мощности которых остались на неподконтрольных территориях, сообщила Пидласа.

"Это создает возможности рейдерского захвата производственных комплексов через механизм банкротства", – отметила она.

"По требованию кредиторов, которые часто связаны с РФ или сами являются гражданами и юрлицами РФ, в судах возбуждаются дела о банкротстве предприятий с ОРДЛО. Суд удовлетворяет иски и во исполнение судебного решения проходят торги, на которые выставляются производственные мощности на неконтролируемых территориях. Так имущество можно получить под контроль по значительно сниженной цене", – добавила нардеп.

По ее словам, комитет также рекомендовал принять во втором чтении законопроект об исчислении времени в Украине (№4101) относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Теги: #комитет #законопроект #опк
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