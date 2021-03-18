Экономика

18:26 18.03.2021

Коттеджи под Киевом с доступом к водоемам дороже на 90%, квартиры на 23% – Urban Experts

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Коттеджи под Киевом с доступом к водоемам дороже на 90%, квартиры на 23% – Urban Experts

Коттеджное жилье с доступом к водоемам в пригороде Киева дороже в среднем на 90% по сравнению с проектами без водоемов, жилье в сегменте многоквартирных домов – на 23%, говорится в исследовании рынка жилья Обуховского района Киевской области компании Urban Experts.

"Проекты жилищной застройки с доступом к воде в среднем стоят дороже (на 23% - для жилых комплексов комфорт-класса и на 90% - для коттеджных городков) и активно используют природные особенности территории в продвижении жилья на рынке", – указано в отчете.

Согласно ему, большая часть коттеджных городков, а также все проекты таунхаусов в районе не имею доступа к водоемам, из-за чего разница в цене составляет более 90% по сравнению с объектами около рек и прудов.

Так, цена коттеджей Обуховского района без доступа к водоемам составляет в среднем $980/кв. м, тогда как проекты с доступом к общим зонам у воды стоят 1,4 тыс./кв. м, а с индивидуальным доступом – $2,1 тыс./кв. м. Количество коттеджей в проектах с общим доступом к водоемам составляет в среднем около 130 (всего 394 коттеджа в трех проектах), тогда как в городках с частным доступом – 33 (всего 200 коттеджей в шести проектах)

"Большая ценовая разница между двумя категориями коттеджных городков, имеющих доступ к водоемам, объясняется масштабами строительства и сегментом – последние более элитные, имеют более интересные архитектурные предложения. Кроме того, использование в проектах частного доступа к водоемам колоссально отличает такие объекты по уровню жизни, что сильно отражается на цене", – поясняется в исследовании.

В то же время половина ЖК комфорт-класса в продаже, расположенных в районе, имеют доступ к водоемам, которые выступают в качестве зон общего пользования и публичного пространства. Стоимость такого жилья составляет в среднем $700-1 тыс./кв. м для комфорт-класса, и около $1,1-1,6 тыс./кв. м – для бизнес-класса.

"В загородных проектах многоквартирного жилья у водных объектов важно максимальное использование природных характеристик территории: благоустройство берега реки, создание зон отдыха, обустройство прогулочных маршрутов к природоохранной территории, организация водных активностей", – считают эксперты компании.

Согласно исследованию, проекты с доступом к водоемам используют природные особенности территории как преимущество загородного жилья, а развитая инфраструктура позволяет представлять его как альтернативу городскому.

"Рациональное использование зоны доступа к воде может стать конкурентным преимуществом таких проектов", – отмечают в Urban Experts.

Urban Experts – архитектурная компания, которая предоставляет полностадийные архитектурные и консультационные услуги для многофункциональных, коммерческих, жилых, инфраструктурных и транспортных объектов в регионе Восточной Европы. Компания также является лицензированным оценщиком проектов и зданий в соответствии с международной экологической сертификацией BREEAM.

Теги: #недвижимость #коттедж #вода #urban_experts
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