"УЗ", транспортно-логистические компании и LTG Cargo Ukraine будут развивать мультимодальный маршрут Турция - Украина - Литва - Польша

АО "Укрзализныця" (УЗ), транспортно-логистические компании "Укрферри" и "ФерриПлюс", а также LTG Cargo Ukraine - дочерняя компания LTG Cargo (входит в группу Lietuvos Geležinkeliai) договорились о совместной реализации проекта развития международного мультимодального маршрута Турция - Украина - Литва - Польша.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на исполнительного директора филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" "Укрзализныци" Эдвина Берзиньша в четверг, стороны подписали соответствующий меморандум.

По его словам, речь идет о реализации работы маршрута порт "Карасу" (Турция) - ж/д терминал порта "Черноморск" (Украина) - Вильнюс / Каунас / порт "Клайпеда" (Литва) / Каунас - Белосток (Польша).

Отмечается, что подписанты меморандума договорились совместно проработать возможность организации регулярных интермодальных перевозок по указанному маршруту, создание эффективного транспортного коридора между Черным и Балтийским морями, используя транспортно-пропускную способность всех задействованных стран, а также паромный транспорт.

Кроме этого, целью совместной работы будет увеличение железнодорожных перевозок грузов между Турцией и Центральной и Северной Европой, а также рост конкурентоспособности таких перевозок и, как следствие, их доходности.