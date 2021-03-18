"МХП" упростил корпоративную структуру за счет слияния с тремя 100% "дочками"

Совет директоров агрохолдинга MHP SE на внеочередном собрании акционеров 18 марта получил одобрение на слияние со своими 100% кипрскими дочерними компаниями – Raftan Holding Limited, Hemiak Investments Limited и Eledem Investments Limited, говорится в биржевом сообщении компании в четверг.

Согласно ему, в ходе собрания также были рассмотрены поправки в устав компании, способные улучшить корпоративные стандарты управления. Поправки касались состава совета директоров, назначения членов совета директоров, сроков их полномочий и переизбрания. Содержание принятых решений в биржевом сообщении не приводится.

По данным агрохолдинга, все имущество принадлежащих группе компаний "МХП" Raftan, Hemiak и Eledem будет передано в холдинговую компанию MHP SE, включая их долги, обременения и обязательства. Кроме того, все договорные обязательства дочерних компаний останутся в полной силе после завершения слияния "МХП" и будут должным образом выполняться MHP SE.

Группа "МХП" сообщила в феврале, что решила реструктурировать, рационализировать и упростить свою корпоративную структуру, деятельность и операции на Кипре путем проведения внутригрупповой реорганизации. По данным агрохолдинга, данное решение принесет пользу MHP SE и ее акционерам за счет сокращения расходов на юридические услуги, аудит и корпоративное администрирование Raftan, Hemiak и Eledem.

"МХП" отметил, что слияние с Raftan, Hemiak и Eledem вступит в силу после вынесения постановлений кипрского суда.

Как сообщалось, общие активы Raftan оцениваются (здесь и далее согласно аудированной отчетности за 2020 год) в $154,18 млн, обязательства – $2,95 млн, Hemiak – соответственно $272,65 млн и $0,01 млн и Eledem – соответственно $405,67 млн и $403,17 млн.

Raftan Holding Limited владеет 100% акций ООО "Винницкая птицефабрика"; Старинской птицефабрикой (Киевская обл.); MHP Food Trading LLC (ОАЭ) и MHP Trading FZE (ОАЭ); Scylla Capital Limited (Британские Виргинские острова), MHP EU GmbH (Германия). Также компания владеет 95,35% акций ЧАО "МХП"; (Киевская обл.); 95% ООО "НПФ Урожай"; 50,8% ООО "МХП Подилля-Колодно"; 99,99% MHP East Europe (Словакия); 75% MHP Saudi Arabia Trading Company LLC (КСА).

Raftan Holding Limited также является миноритарием в компаниях ЧАО "Агрофорт" (Киевская обл.) - 13,84%, ООО "Захид-Агро МХП" - 0,26% и ООО "MHP-LK UKRAINE GROUP LLC " - 47,93%.

Компании Hemiak Investments Limited принадлежит 100% словенского производителя курятины Perutnina Ptuj.

Выручка МХП за девять месяцев 2020 года снизилась на 6% – до $1,41 млрд. Агрохолдинг получил $109 млн чистого убытка против $276 млн чистой прибыли за девять месяцев 2019 года. Это связано с убытками от курсовой разницы в $191 млн за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с прибылью в размере $182 млн за январь-сентябрь 2019 года. EBITDA МХП за указанный период сократилась на 7% – до $332 млн.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем, мажоритарным акционером и главой правления МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.