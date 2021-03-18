Экономика

17:37 18.03.2021

Зеленский заверил, что процесс приватизации в Украине продолжится

2 мин читать
Зеленский заверил, что процесс приватизации в Украине продолжится

Процесс приватизации в Украине продолжится, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы начали процессы, которых годами избегали руководители нашей страны. Наверное, из-за их жутких названий - демонополизация, детенизация, дерегуляция. Мы начали в Украине масштабную приватизацию. Немного она затормозилась из-за Covid-19, но точно мы осознаем, что будет продолжаться этот важный для страны, для бизнеса процесс, избавляясь от балласта, который приносил стране только убытки и, к сожалению, приносил Украине коррупцию", - сказал Зеленский на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство" в Киеве в четверг.

Президент указал, что были достигнуты, по его словам, "неплохие показатели макроэкономики, рекордно низкой в истории Украины инфляции, учетной ставки Национального банка Украины и максимального уровня золотовалютных резервов за последние 8 лет". Также он добавил, что Украина поднялась в рейтинге Doing business и повысила кредитный рейтинг, изменила его на стабильный и позитивный.

"Мы доказали, что кредиты для бизнеса в Украине могут быть не по знакомству с руководством государственных или частных банков, а доступными для всех. Сегодня по программе 579 малый и средний бизнес получил от государства уже больше 10 млрд грн", - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что еще два года назад возможность зарегистрироваться как физлицу-предпринимателю за 15 минут "казалась фантастикой, а сейчас это возможно". "Однако мы должны признать: даже все эти шаги не обеспечили того быстрого результата, который бы мог повлиять на стремительный взлет. Невозможно за 2 года вылечить и поднять на ноги то, что десятилетиями доводили до клинической смерти, до комы", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году.

Теги: #приватизация #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 18.03.2021
Зеленский - бизнесу: давайте вместе докажем, что в Украине можно работать честно и открыто

Зеленский - бизнесу: давайте вместе докажем, что в Украине можно работать честно и открыто

16:56 18.03.2021
В Украине создадут совет по содействию развитию малого предпринимательства - Зеленский

В Украине создадут совет по содействию развитию малого предпринимательства - Зеленский

15:58 18.03.2021
Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

15:24 18.03.2021
Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

15:20 18.03.2021
Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

14:51 18.03.2021
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

14:18 18.03.2021
Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

15:04 17.03.2021
От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

11:48 16.03.2021
Зеленский по случаю годовщины "референдума" в Крыму: Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское

Зеленский по случаю годовщины "референдума" в Крыму: Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское

20:43 15.03.2021
Зеленский пригласил премьера Швеции на празднование 30-й годовщины независимости Украины

Зеленский пригласил премьера Швеции на празднование 30-й годовщины независимости Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сектор безопасности и обороны Украины в январе-феврале был профинансирован на 100%

Официальные курсы Национального банка Украины на 18 марта

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Трейдеры с 17 марта смогут свободно выбирать единую таможенную декларацию – Гостаможня

ПОСЛЕДНЕЕ

Коттеджи под Киевом с доступом к водоемам дороже на 90%, квартиры на 23% – Urban Experts

"УЗ", транспортно-логистические компании и LTG Cargo Ukraine будут развивать мультимодальный маршрут Турция - Украина - Литва - Польша

"МХП" упростил корпоративную структуру за счет слияния с тремя 100% "дочками"

Мининфраструктуры предлагает не допускать пересечение маршрутов поездов с частной тягой и поездов "Интерсити"

Бизнес и правительство договорились о стабилизации цен на социально значимые товары - ЕБА

"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

Банки выдали 12 кредитов на 9,4 млн грн по программе "Доступная ипотека 7%" - Минфин

В Украине запускают экспертную платформу для помощи городам в реализации крупных инфраструктурных проектов

Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли – торгпред

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА