Экономика

17:33 18.03.2021

Зеленский - бизнесу: давайте вместе докажем, что в Украине можно работать честно и открыто

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Зеленский - бизнесу: давайте вместе докажем, что в Украине можно работать честно и открыто

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей в Украине к честной работе вместе с государством.

"Понимаем, что долгие годы существовали условия, которые способствовали работе в тени и зарплатам в конвертах. Мы это понимаем, потому что было недоверие к государству. Я понимаю, что оно пока что существует, люди уклонялись от уплаты налогов государству. Однако мне кажется, что времена меняются, мы стремимся к справедливым, прозрачным, единым для всех правилам игры, но эта игра возможна только при участии двух игроков: и государства, и бизнеса", - сказал Зеленский на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство" в Киеве в четверг.

"Мы нуждаемся и в ваших, уважаемые бизнесмены, шагах навстречу, вашей, уважаемые предприниматели, готовности работать вместе, работать честно, работать открыто и очень ответственно. Давайте вместе докажем, что в Украине это действительно возможно", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что все шаги, которые сегодня предпринимает государство, осуществляются в фарватере важных реформ.

"Среди прочего, это очищение судебной системы в Украине, преодоление коррупции, связываемой также часто с действиями некоторых судей, некоторых судов в Украине. Важна борьба с коррупцией через цифровизацию процессов. Мы на этом пути. И вы, мне кажется, уже видите определенные серьезные результаты: уменьшение роли государства там, где оно не является эффективным, принятие, разработка важных для экономики законопроектов, в частности нулевой декларации и налога на выведенный капитал. Понемногу мы идем к этому", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #бизнес
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