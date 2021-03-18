В Украине создадут совет по содействию развитию малого предпринимательства - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

"Мы провели глубокий аудит нашего государства. По его результатам правительство разработало и утвердило на сегодня национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ конкретный с конкретными целями, заданиями для каждой отрасли, где именно малому, среднему бизнесу уделяется максимальное внимание. Для его эффективного взаимодействия с государством мною инициировано создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства", - сказал Зеленский на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство" в Киеве в четверг.

Он указал, что этот совет должен разработать мощные решения, которые устранять преграды для развития и улучшения условий ведения бизнеса в Украине.