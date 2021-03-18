"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" за год пандемии COVID-19 направила на защиту своих сотрудников 73,5 млн грн и продолжит инвестиции в эту сферу.

Согласно информации компании в Facebook в четверг, "Интерпайп" не только помогает закупать оборудование для больниц Днепра, Никополя и Новомосковска. В марте прошлого года, на старте эпидемии, на всех активах были введены беспрецедентные карантинные меры, которые действуют и сейчас.

"За "коронавирусный" год закупили 200 тыс. масок и респираторов и 7,3 тыс. л антисептика, провели более 16 тыс. ПЦР-тестов сотрудников, обеспечили работу 49 маршрутов корпоративного транспорта, санобработку автобусов, а также дезинфекцию бытовых и офисных помещений. Пока эпидемия не отступила, мы продолжим держать руку на пульсе - и на наших заводах, и в городах присутствия", - констатируется в информации компании.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.