Экономика

16:50 18.03.2021

"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

2 мин читать
"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" за год пандемии COVID-19 направила на защиту своих сотрудников 73,5 млн грн и продолжит инвестиции в эту сферу.

Согласно информации компании в Facebook в четверг, "Интерпайп" не только помогает закупать оборудование для больниц Днепра, Никополя и Новомосковска. В марте прошлого года, на старте эпидемии, на всех активах были введены беспрецедентные карантинные меры, которые действуют и сейчас.

"За "коронавирусный" год закупили 200 тыс. масок и респираторов и 7,3 тыс. л антисептика, провели более 16 тыс. ПЦР-тестов сотрудников, обеспечили работу 49 маршрутов корпоративного транспорта, санобработку автобусов, а также дезинфекцию бытовых и офисных помещений. Пока эпидемия не отступила, мы продолжим держать руку на пульсе - и на наших заводах, и в городах присутствия", - констатируется в информации компании.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #коронавирус #интерпайп #средства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 18.03.2021
Эстония вышла на 1-е место в Европе по показателю кумулятивной заболеваемости COVID-19

Эстония вышла на 1-е место в Европе по показателю кумулятивной заболеваемости COVID-19

10:25 18.03.2021
В Киеве за сутки вновь более 1 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки вновь более 1 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

10:11 18.03.2021
Ученые выяснили, почему новые штаммы SARS-CoV-2 более заразны

Ученые выяснили, почему новые штаммы SARS-CoV-2 более заразны

09:40 18.03.2021
Кабмин выделил 60 млн грн на обеспечение кислородом коек с больными COVID-19 в Ивано-Франковской области

Кабмин выделил 60 млн грн на обеспечение кислородом коек с больными COVID-19 в Ивано-Франковской области

08:23 18.03.2021
Число инфицированных с начала пандемии COVID-19 в Украине превысило 1,5 млн человек, за сутки зафиксировано 15053 новых случая

Число инфицированных с начала пандемии COVID-19 в Украине превысило 1,5 млн человек, за сутки зафиксировано 15053 новых случая

08:13 18.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 121 млн, число жертв - 2,68 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 121 млн, число жертв - 2,68 млн

07:22 18.03.2021
Финляндия вводит на границе обязательный медицинский контроль

Финляндия вводит на границе обязательный медицинский контроль

03:39 18.03.2021
В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 40 млн человек - центры по контролю заболеваний

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 40 млн человек - центры по контролю заболеваний

20:09 17.03.2021
Финляндия вводит на границе обязательный медицинский контроль

Финляндия вводит на границе обязательный медицинский контроль

19:45 17.03.2021
Во Франции зафиксирован рекорд по COVID-19 - 38,5 тыс. случаев заражения за сутки

Во Франции зафиксирован рекорд по COVID-19 - 38,5 тыс. случаев заражения за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заверил, что процесс приватизации в Украине продолжится

Сектор безопасности и обороны Украины в январе-феврале был профинансирован на 100%

Официальные курсы Национального банка Украины на 18 марта

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Коттеджи под Киевом с доступом к водоемам дороже на 90%, квартиры на 23% – Urban Experts

"УЗ", транспортно-логистические компании и LTG Cargo Ukraine будут развивать мультимодальный маршрут Турция - Украина - Литва - Польша

"МХП" упростил корпоративную структуру за счет слияния с тремя 100% "дочками"

Мининфраструктуры предлагает не допускать пересечение маршрутов поездов с частной тягой и поездов "Интерсити"

Зеленский заверил, что процесс приватизации в Украине продолжится

Зеленский - бизнесу: давайте вместе докажем, что в Украине можно работать честно и открыто

В Украине создадут совет по содействию развитию малого предпринимательства - Зеленский

Бизнес и правительство договорились о стабилизации цен на социально значимые товары - ЕБА

Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

Банки выдали 12 кредитов на 9,4 млн грн по программе "Доступная ипотека 7%" - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА