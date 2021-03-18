Экономика

16:00 18.03.2021

Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли – торгпред

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Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли – торгпред

Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В ноябре во время четвертой межправительственной комиссии мы подписали совместное заявление о проведении исследования о либерализации торговли. И мы над ним хорошо работаем, диалог идет на уровне директоров департаментов. Есть уже содержание, что мы будем изучать, график, ресурсы. С точки зрения планомерной работы по подготовке дальнейшей либерализации торговли у нас идет все нормально, мы не видим в этом угроз", - сказал торгпред агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в кулуарах форума "Украина 30".

Качка также добавил, что на данный момент есть предварительные договоренности об обновлении соглашения с Северной Македонией.

"Мы договорились о капусте, о соусах. Есть неофициальные договоренности, а сейчас будет практическое оформление. Мы договорились по целому спектру, но для северомакедонской стороны чувствительными являются свежие овощи, а нам такой импорт выгоден. Для них это сезон, а у нас своих еще нет. А мы туда даем мясо птицы, соусы, кетчупы, горчицу", - пояснил Качка.

Теги: #торговля #украина #китай
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