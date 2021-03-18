Экономика

15:20 18.03.2021

Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

1 мин читать
Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

Ключевой задачей Украины в энергетической сфере является объединение и синхронизация украинской системы энергетики с европейской системой в течение следующих трёх лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ключевая задача для нас (Украины – ИФ) - синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение следующих 3 лет. Это своеобразное "домашнее задание" для Украины и Литвы. Мы создадим рабочую группу для эффективного сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Соответствующую декларацию сегодня подписали министерства энергетики наших стран", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Мариинском дворце в Киеве.

Теги: #зеленский #украина #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 18.03.2021
Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли – торгпред

Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли – торгпред

15:58 18.03.2021
Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

15:24 18.03.2021
Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

15:19 18.03.2021
Украина и Литва будут сотрудничать в развитии ж/д и автомобильных перевозок

Украина и Литва будут сотрудничать в развитии ж/д и автомобильных перевозок

15:04 18.03.2021
Конференция по реформам в Украине состоится 6 июля в Вильнюсе

Конференция по реформам в Украине состоится 6 июля в Вильнюсе

14:51 18.03.2021
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

14:43 18.03.2021
UkraineInvest, NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о партнерства в сфере диджитализации

UkraineInvest, NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о партнерства в сфере диджитализации

14:40 18.03.2021
Президент Литвы заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины

Президент Литвы заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины

14:28 18.03.2021
Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы более чем у 1,3 тыс. украинцев – ЦОЗ

Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы более чем у 1,3 тыс. украинцев – ЦОЗ

14:18 18.03.2021
Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сектор безопасности и обороны Украины в январе-феврале был профинансирован на 100%

Официальные курсы Национального банка Украины на 18 марта

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Трейдеры с 17 марта смогут свободно выбирать единую таможенную декларацию – Гостаможня

ПОСЛЕДНЕЕ

Банки выдали 12 кредитов на 9,4 млн грн по программе "Доступная ипотека 7%" - Минфин

В Украине запускают экспертную платформу для помощи городам в реализации крупных инфраструктурных проектов

"Интергал-Буд" заключил первый договор по программе "Доступная ипотека 7%"

KAN Development планирует оборудовать медицинские офисы в жилых комплексах

Украина заинтересована в опыте экономически мощных регионов Германии в реструктуризации угольных регионов - Шмыгаль

Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики, в 2022 г. рост ВВП может составить 2,8% - Милованов

УСПП не поддерживает решение об отстранении главы "Укрзализныци" Жмака

Шмыгаль предложил рассмотреть вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн-Вестфалия в Украине

Сектор безопасности и обороны Украины в январе-феврале был профинансирован на 100%

Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики в 2021 г. на 4,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА