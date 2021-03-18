Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

Ключевой задачей Украины в энергетической сфере является объединение и синхронизация украинской системы энергетики с европейской системой в течение следующих трёх лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ключевая задача для нас (Украины – ИФ) - синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение следующих 3 лет. Это своеобразное "домашнее задание" для Украины и Литвы. Мы создадим рабочую группу для эффективного сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Соответствующую декларацию сегодня подписали министерства энергетики наших стран", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Мариинском дворце в Киеве.