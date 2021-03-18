Украина заинтересована в опыте экономически мощных регионов Германии в реструктуризации угольных регионов - Шмыгаль

Украина заинтересована в опыте экономически мощных регионов Германии в реструктуризации угольных регионов, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам его встречи с президентом Ландтага Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Андре Купером.

"Стороны обсудили вопросы усиления межрегионального взаимодействия, в частности в контексте обмена опытом в вопросах децентрализации и в сфере трансформации угольных регионов. Глава правительства отметил важную роль немецкой стороны в последовательной поддержке Украины в процессе проведения важных реформ, особенно в сфере децентрализации", - говорится в сообщении.

В частности, премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в обмене опытом с немецкими партнерами в сфере реструктуризации угольных регионов, их восстановления и преобразования в энергоэффективные населенные пункты.

"В октябре прошлого года в земле Северный Рейн-Вестфалия находилась украинская делегация, которая могла на практике ознакомиться с процессом закрытия шахт и трансформации угольных регионов. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем выйти на конкретные проекты", - отметил он.

Со своей стороны Купер отметил, что земля Северный Рейн-Вестфалия готова делиться опытом с Украиной в вопросе справедливой трансформации угольных регионов.