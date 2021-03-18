Сектор безопасности и обороны Украины в январе-феврале был профинансирован на 100%

Сектор безопасности и обороны Украины в первые два месяца 2021 года был профинансирован на 30 млрд грн, что составляет 100% от плана госбюджета на текущий год, сообщает пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны.

"В течение января-февраля текущего года финансирование потребностей сектора безопасности и обороны осуществлялось в соответствии с помесячным расписанием ассигнований в полном объеме. За этот период субъекты сектора безопасности и обороны профинансированы на сумму 30 027,4 млн грн или 100% от плана", - сообщают в СНБО.

Уточняется, что в Аппарате Совета продолжается мониторинг и анализ выполнения решения СНБО от 5 ноября 2020 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом президента Украины от 5 ноября 2020 г. №486.