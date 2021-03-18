Минэнерго отозвало для пересмотра концепцию реформировании угольной отрасли

Министерство энергетики Украины отозвало для пересмотра концепцию реформирования угольной отрасли, сообщила пресс-служба министерства.

"Мы отозвали концепцию, которую ранее подготовили, чтобы убедиться, что мы действительно сделаем эффективную вертикально интегрированную компанию на базе "Центрэнерго". Мы готовы полностью содействовать, если новообразованная компания действительно будет работать как часы, и будет вовремя выплачивать деньги", - приводятся в сообщении слова главы Минэнерго Юрия Витренко.

По его словам, Украина не намерена отказываться от реформирования отрасли и трансформации угольных регионов, продолжит сотрудничество с оказывающими поддержку немецкими партнерами.

Как сообщалось, проект концепции реформирования угольной отрасли предполагал, что шахты будут разделены на три категории. Первую категорию составят шахты, относящиеся к ресурсной базе ПАО "Центрэнерго". Ко второй категории отнесут шахты двойного назначения, добывающие уголь, который можно использовать в энергетике и металлургии. Третью категорию составят шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, в том числе, с целью перепрофилирования.

Таким образом, государство хочет уйти от управления угольным сектором, приватизировав перспективные и ликвидировав глубоко убыточные шахты.

В Минэнерго прогнозировали, что концепция после согласования всеми заинтересованными органами будет одобрена правительственным комитетом еще в начале 2021 года, а затем утверждена Кабинетом министров.

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила добычу рядового угля на 7,7% (на 2 млн 406,3 тыс. тонн) по сравнению 2019 годом – до 28 млн 818,1 тыс. тонн, в т.ч. добыча предприятий Минэнерго снизилась на 19,5% (на 693,5 тыс. тонн), до 2,872 млн тонн.