Набсовет "Укрзализныци" в ближайшее время начнет отбор нового главы правления

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" (УЗ) в ближайшее время начнет конкурсный отбор нового главы правления, говорится в заявлении набсовета, обнародованном на сайте УЗ.

Согласно ему, решение о предложении уволить Владимира Жмака с должности главы правления набсовет принял "в лучших интересах общества".

"Мы также желаем Владимиру Жмаку быстрого выздоровления от COVID-19", - подытожил набсовет.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины по представлению набсовета "Укрзализныци" 17 марта уволил главу правления компании Жмака и вновь назначил на должность и.о. главы правления Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнял обязанности главы компании.

Ранее набсовет "Укрзализныци" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Как сообщил Жмак, он не планирует покидать железнодорожную отрасль.

"Я стремился сделать УЗ локомотивом экономики Украины в 2021 году. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал эту цель. В дальнейшем я не собираюсь оставаться в стороне, ведь уже успел ощутить себя членом большой железнодорожной семьи. Только вперед", - написал он в "Телеграм-канале" в среду вечером.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года. Набсовет компании 12 августа того же года поддержал его кандидатуру.