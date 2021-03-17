Экономика

17:02 17.03.2021

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ из-за обвинений в использовании Россией химоружия

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Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ из-за обвинений в использовании Россией химоружия

Министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Теги: #рф #минторг #сша
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