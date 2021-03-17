Экономика

13:31 17.03.2021

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

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Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

Европейский Союз 17 марта признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволит стране поставлять безопасную продукцию птицеводства из неинфицированных зон в страны ЕС даже с учетом действующих карантинных ограничений в зонах, где ранее фиксировались случаи болезни.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в среду.

"Признание зонирования позволит Украине возобновит торговлю с ЕС продукцией птицеводства. Это произойдет даже с учетом того, что до сих пор действуют карантинные ограничения в зонах, где были случаи болезни, и поставлять безопасную продукцию из неинфицированных зон", - сообщила глава службы Владислава Магалецкая.

Кроме того, замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка написал в Facebook, что экспорт мяса птицы в ЕС был остановлен на период зонирования из-за нескольких вспышек высокопатогенного гриппа птицы в Украине.

"Всего несколько недель и экспорт будет восстановлен. И это признак нормального, качественного и дружественного взаимодействия между Украиной и ЕС, которое обеспечивает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Госпродпотребслужба", - говорится в сообщении Качки в Facebook.

Как сообщалось, экспорт украинского мяса птицы в страны ЕС (без Великобритании) сократился в январе-ноябре 2020 года на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 100,88 тыс. тонн, однако Украина сохранила третье место по данному показателю.

Теги: #ес #украина #мясо
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