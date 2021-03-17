Финансовый гарантор должен нести полную персональную ответственность за строящийся проект

Реальные владельцы девелоперских компаний должны нести полную персональную ответственность за реализацию строящихся проектов, сообщил основатель KAN Development Игорь Никонов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я давно предлагаю ввести такой инструмент, как финансовый гарантор. Проект нельзя продавать, пока нет понятного человека или группы лиц, которые берут на себя личную финансовую ответственность за выполнение обязательств по строящемуся проекту", - сообщил основатель KAN Development Игорь Никонов.

По его мнению, для контроля финансового гарантора могут быть применены различные механизмы, например, страховой.

"Но скорее, это должно быть, как в банках, когда правление и глава несут финансовую ответственность за деятельность своего учреждения, за сохранность средств, полученных от людей", - считает Никонов.

Эксперт подчеркнул, что для прозрачности рынка необходима полная открытость данных по бенефициарам проектов.

"Именно тут должен быть пройден полный комплаенс, а не в потребительских ипотечных кредитах. Кто эти люди, откуда деньги, происхождение денег и оплата налогов, прочее. На сегодня учреждение института гарантора и тщательная проверка этих людей – самый понятный механизм. А там мы и до цивилизованной практики дорастем, когда реализацию проектов финансируют банки", - сообщил Никонов.

При этом он добавил, что в настоящее время KAN один из не многих девелоперов, кто отрыто показывает финансового гарантора.