Автобусный перевозчик Gunsel присоединился к сервису SmartTicket

Автобусный перевозчик Gunsel Lines присоединился к единому электронному билету на транспорте SmartTicket, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в среду.

"Теперь каждый может приобрести один электронный билет сразу на четыре вида перевозок: автобус, железная дорога, авиа и городской транспорт в столице, так как к системе подключились уже Gunsel Lines, SkyUp Airlines, "Укрзализныця" для поездов дальнего следования и Киев с городским транспортом. Наша главная цель - объединить максимальное количество перевозчиков и городов в одну удобную систему по покупке билетов", - прокомментировал министр.

Мининфраструктуры отмечает, что продажа SmartTicket осуществляется на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Пассажир может приобрести единый билет сразу на четыре вида транспорта, или, например, метро и поезд или на поезд и самолет. Электронный билет считывается с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера, что экономит время на покупку билетов и минимизирует очереди в условиях пандемии.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины готово масштабировать сервис единого электронного билета на транспорте SmartTicket на все города Украины уже с июня текущего года.

Gunsel – украинская транспортная компания, которая осуществляет пассажирские, грузовые и воздушные грузовые перевозки.

Согласно данным на сайте, ежедневно компания осуществляет более 26 рейсов по Украине и еженедельно 26 рейсов в Европу. Первый международный маршрут был запущен - из Киева в Варшаву в 2016 году. Gunsel Lines управляет автопарком в 34 автобуса дальнего следования, которые выполняют регулярные автобусные маршруты.