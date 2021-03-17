Программа помощи по частичной безработице будет сфокусирована на "красных" зонах - замглавы ОП

Программа помощи по частичной безработице будет доработана и сфокусирована на "красных зонах", сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины, глава Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Юлия Свириденко.

"Мы модифицируем программу по частичной безработице. Сфокусируем ее на "красные зоны" и, в первую очередь, на те КВЭДы, которые наиболее пострадали от введения карантинных мер", - сказала она в ходе посвященного малому и среднему бизнесу форума "Украина 30" в среду.

По словам Свириденко, программой воспользовались 365 тыс. сотрудников.

Выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий на время карантина предполагает закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".