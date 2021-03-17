Экономика

10:24 17.03.2021

Группа "Нафтогаз" за 2 мес. перечислила в бюджеты 12,7 млрд грн

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Группа "Нафтогаз" за 2 мес. перечислила в бюджеты 12,7 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-феврале 2021 года уплатили в государственный и местные бюджеты 12,7 млрд грн налогов и сборов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили около 9% общих доходов государственного бюджета за указанный период, группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2020 году уплатили в государственный и местные бюджеты 141,5 млрд грн налогов и сборов (включая остаток дивидендов за 2019 год).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #бюджет
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