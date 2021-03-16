Трейдеры с 17 марта смогут свободно выбирать единую таможенную декларацию – Гостаможня

Новая компьютеризированная транзитная система (New Computerised Transit System – NCTS) с 17 марта выходит на этап национального применения после четырехмесячного тестирования на четырех таможнях, сообщила Государственная таможенная служба.

"С 17 марта трейдеры могут самостоятельно выбирать одну из двух систем для помещения товаров в режим транзита: или NCTS, или национальную систему контроля доставки товаров", - указало ведомство в Телеграм-канале во вторник.

Как пояснила Гостаможня, с ноября длился первый этап – пилотный проект применения NCTS. На этом этапе с системой совместного транзита работали только четыре таможни: Волынская, Киевская, Северная и Одесская. При этом принимавшие участие в эксперименте трейдеры одновременно подавали две декларации: транзитную "T1UA" и обычную "ЕЕ".

С 17 марта к NCTS будут постепенно подключены все таможни: первыми - таможни на западной границе, потом - самые крупные внутренние таможни и затем остальные, добавило ведомство.

Присоединение Украины к совместной транзитной системе NCTS позволяет ускорить таможенные процедуры при прохождении товаров через украинско-европейскую границу в режиме транзита.