Экономика

16:16 16.03.2021

"Энергоатом" через суды хочет взыскать с "ГарПока" около 9 млрд грн

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"Энергоатом" через суды хочет взыскать с "ГарПока" около 9 млрд грн

Объем долговых претензий НАЭК "Энергоатом" к ГП "Гарантированный покупатель", заявленный в Хозяйственном суде Киева, составляет около 9 млрд грн, сообщила компания на сайте во вторник.

Согласно сообщению, сейчас суд признал долговые претензии генкомпании к "ГарПоку" на 6,8 млрд грн, еще одно заявление на сумму около 2 млрд грн находится на рассмотрении.

Последнее решение о взыскании с "ГарПока" 2,7 млрд грн принято судом 11 марта, ранее в феврале этот же суд постановил взыскать с ГП 4,1 млрд грн.

Вместе с тем, согласно единому реестру судебных решений, "ГарПок" оспорил февральское постановление суда первой инстанции в Северном аппеляционном хозяйственном суде, который во вторник назначил состав судей для рассмотрения аппеляции.

По данным "Энергоатома", долг "ГарПока" перед ним составляет свыше 6,5 млрд грн.

"Несмотря на то, что атомщики реализуют произведенную АЭС ресурс по цене ниже себестоимости, "ГарПок" систематически не оплачивает ее", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Ранее "Энергоатом" обратился в НКРЭКУ с просьбой провести проверку относительно несоблюдения "ГарПоком" положения о спецобязательствах по обеспечению электроэнергией населения, заключающемся в оплате приобретенного у генкомании ресурса "не вовремя и не в полном объеме".

Исходя из данных "ГарПока" на сайте, он должен "Энергоатому" и "Укгридроэнерго" 4,6 млрд грн за приобретенную в 2020 году электроэнергию для населения, большая часть задолженности приходится на НАЭК.

Вместе с тем "ГарПок" информировал Секретариат Кабинета Министров, что "Энергоатом" без согласования с ГП зачислил 0,8 млрд грн, или четверть полученных от него кредитных средств "Укрэнерго" в сумме 3,125 млрд грн, в оплату штрафов и пени, а не товарной продукции.

По его мнению, такие действия направлены на искусственное увеличение задолженности "ГарПока" и приводят к нарушению цели привлечения кредитных средств под госгарантии.

Теги: #гарпок #суд #энергоатом
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