Подрядчик начал работы на 3 участках дороги М-04 в Днепропетровской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

Подрядчик ООО "Автомагистраль-Юг" начал текущий средний ремонт на трех участках международного маршрута М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, который является частью наиболее длинной трассы в стране М-30 Стрый - Изварино.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на странице в Facebook во вторник, в частности, ремонт начат на участках: от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции (75 км), от границы г.Днепр до Криничанского поста полиции (44,8 км), от Павлограда до поворота на пгт Петропавловка (31 км).

Отмечается, что движение на указанных участках будет организовано в реверсном режиме.

Новый маршрут М-30 Стрый - Изварино объединит две дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. В 2020 году было восстановлено более 580 км будущего маршрута М-30. К концу 2021 года планируется отремонтировать еще 630 км.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021-м, в 30-ю годовщину независимости Украины, в рамках программы "Большое строительство" планируется открыть самую протяженную трассу в стране – М-30 – от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине – 1400 километров. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области", – отметил тогда глава государства.