Экономика

11:47 16.03.2021

Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

1 мин читать
Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Коллегия судей Северного апелляционного суда 9 марта 2021 года постановила уход в самоотвод от рассмотрения апелляции государственного ПриватБанка (Киев) на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Согласно сообщению пресс-службы банка, основанием для самоотвода стал неучет специализации судей при автоматическом распределении данного дела. 

Указывается, что новый состав судебной коллегии будет определен по результатам повторного автоматизированного распределения.

Как сообщалось, ПриватБанк 26 февраля 2021 года подал апелляцию на решение Хозсуда Киева от 24 февраля этого же года об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Еще по теме

Теги: #приватбанк #суд #правление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:13 15.03.2021
Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

12:06 15.03.2021
Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу до 12 апреля

Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу до 12 апреля

08:08 15.03.2021
Xiaomi добилась в американском суде приостановки решения Пентагона о ее включении в "черный список"

Xiaomi добилась в американском суде приостановки решения Пентагона о ее включении в "черный список"

14:30 12.03.2021
Суд разрешил спецрасследование относительно двух экс-"беркутовцев", участвовавших в похищении "автомайдановцев" в 2014 г.

Суд разрешил спецрасследование относительно двух экс-"беркутовцев", участвовавших в похищении "автомайдановцев" в 2014 г.

12:02 12.03.2021
Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Яценко

Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Яценко

17:22 11.03.2021
ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк просит суд предоставить банку право участия в заседании по делу о выплате компаниям Суркисов $350 млн

09:54 11.03.2021
Апелляционный суд оставил в силе назначение Богдан главой Госэтнополитики, истец подал кассацию

Апелляционный суд оставил в силе назначение Богдан главой Госэтнополитики, истец подал кассацию

18:44 10.03.2021
Съезд судей частично обновил состав Совета судей

Съезд судей частично обновил состав Совета судей

14:43 10.03.2021
Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

16:06 09.03.2021
Рассмотрение дела Антоненко перенесено, он остался под стражей, под судом произошли столкновения – СМИ

Рассмотрение дела Антоненко перенесено, он остался под стражей, под судом произошли столкновения – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в Раде 16 марта – депутат

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum изучат возможность сотрудничества в разработке Черноморского шельфа

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

Большинство украинских компаний во время пандемии перешло на гибридный рабочий процесс - опрос AmCham

Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА