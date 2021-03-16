Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Коллегия судей Северного апелляционного суда 9 марта 2021 года постановила уход в самоотвод от рассмотрения апелляции государственного ПриватБанка (Киев) на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Согласно сообщению пресс-службы банка, основанием для самоотвода стал неучет специализации судей при автоматическом распределении данного дела.

Указывается, что новый состав судебной коллегии будет определен по результатам повторного автоматизированного распределения.

Как сообщалось, ПриватБанк 26 февраля 2021 года подал апелляцию на решение Хозсуда Киева от 24 февраля этого же года об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

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