Экономика

19:04 15.03.2021

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 27,6175 грн/$1 с 27,7225 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,610-27,625 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,66 грн/$1 с 27,74 грн/$1 в пятницу.

В то же время регулятор укрепил курс нацвалюты на 16 марта – до 27,6434 грн/$1 с 27,7305 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривна
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