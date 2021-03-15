Экономика

19:00 15.03.2021

Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum изучат возможность сотрудничества в разработке Черноморского шельфа

1 мин читать
Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum изучат возможность сотрудничества в разработке Черноморского шельфа

НАК "Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum подписали меморандум о взаимопонимании относительно потенциальной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря, сообщила компания в понедельник.

"Для нас является важным наличие таких партнеров как Naphtha Israel Petroleum в проекте по разведке и разработке углеводородов в Черном море, который должен стать наиболее капиталоемким проектом в нашем портфеле. После недавно объявленного партнерства с компанией OMV Petrom, вероятно, являющейся наиболее активным игроком по разработке Черноморского шельфа, новое партнерство еще больше усилит наши амбиции в этом регионе в будущем", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Группы Нафтогаз Отто Ватерландера.

По его мнению, такое сотрудничество свидетельствует о значительном интересе международных игроков к потенциалу украинской части Черноморского шельфа и доверии к Нафтогазу как к сильному партнеру.

Он отметил, что компания Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, имеет мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие – компанией Chevron (оператор месторождения) и компанией Delek Drilling.

В соответствии с меморандумом, компании также изучат возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов.

Теги: #нафтогаз #разведка #черное_море
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 12.03.2021
Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

09:15 12.03.2021
Выпуск еврооблигаций критически важен для реализации стратегии "Нафтогаза" – глава набсовета

Выпуск еврооблигаций критически важен для реализации стратегии "Нафтогаза" – глава набсовета

19:43 10.03.2021
РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

13:32 06.03.2021
"Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго"

"Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго"

16:40 05.03.2021
ВАКС отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа "Нафтогаза"

ВАКС отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа "Нафтогаза"

18:08 04.03.2021
Послы G7 обсудили с Коболевым необходимость внедрения реформ на украинском энергорынке

Послы G7 обсудили с Коболевым необходимость внедрения реформ на украинском энергорынке

17:58 04.03.2021
Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

16:49 04.03.2021
Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

15:56 04.03.2021
На содержание украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление" будут потрачены миллионы гривень – Коболев

На содержание украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление" будут потрачены миллионы гривень – Коболев

14:12 04.03.2021
Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

Большинство украинских компаний во время пандемии перешло на гибридный рабочий процесс - опрос AmCham

Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

Бизнес призвал Раду поддержать постепенное повышение акциза на табачные изделия

Илон Маск назначил себя "технокоролём" Tesla

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА