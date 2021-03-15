Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum изучат возможность сотрудничества в разработке Черноморского шельфа

НАК "Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum подписали меморандум о взаимопонимании относительно потенциальной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря, сообщила компания в понедельник.

"Для нас является важным наличие таких партнеров как Naphtha Israel Petroleum в проекте по разведке и разработке углеводородов в Черном море, который должен стать наиболее капиталоемким проектом в нашем портфеле. После недавно объявленного партнерства с компанией OMV Petrom, вероятно, являющейся наиболее активным игроком по разработке Черноморского шельфа, новое партнерство еще больше усилит наши амбиции в этом регионе в будущем", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Группы Нафтогаз Отто Ватерландера.

По его мнению, такое сотрудничество свидетельствует о значительном интересе международных игроков к потенциалу украинской части Черноморского шельфа и доверии к Нафтогазу как к сильному партнеру.

Он отметил, что компания Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, имеет мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие – компанией Chevron (оператор месторождения) и компанией Delek Drilling.

В соответствии с меморандумом, компании также изучат возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов.