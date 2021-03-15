Экономика

18:53 15.03.2021

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

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Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Повышение учетной ставки согласно базовому макропрогнозу – на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 6,5% – 3 марта поддержали шесть из восьми членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ), первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и еще один член комитета предлагали действовать более решительно и поднять ставку до 7%.

"Члены КМП отметили, что проинфляционные риски для базового прогноза инфляции усилились", – отмечается в сообщении НБУ в понедельник.

Согласно ему, члены КМП согласились, что для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Нацбанку придется и дальше повышать учетную ставку. При этом четверо членов Комитета считают достаточным повышение учетной ставки до 7% и ее сохранение на этом уровне до конца года, что соответствует базовому макропрогнозу, тогда как, по мнению других, этого будет недостаточно для ослабления фундаментального инфляционного давления и НБУ придется решительнее повышать ставку.

Как уточняется на сайте центробанка, на заседании отсутствовали глава комитета и глава Нацбанка Кирилл Шевченко и директор департамента отрытых рынков Алексей Лупин.

Согласно релизу, один из членов комитета, аргументируя повышение на 0,5 п.п., призвал дождаться апрельского заседания для лучшего понимания ситуации по развитию новой волны пандемии, состояния дел на мировых товарных рынках, а также прогресса в переговорах с Международным валютным фондом. Он добавил, что в Украине также выросла заболеваемость, что создает риски охлаждения потребительского спроса и экономики в целом.

По словам другого члена КМП, рост цен на мировых рынках не является временным и внешнее инфляционное давление будет оставаться устойчивым. По его словам, во втором полугодии оно может даже усилиться, учитывая ожидаемые сроки завершения вакцинации в развитых странах, что может оказать негативное влияние на инфляционные ожидания в Украине.

Еще один член комитета отметил, что повышение ставки на 0,5 п.п. является сбалансированным решением, так как одной стороны, оно направляется на ослабление инфляционного давления и стабилизации инфляционных ожиданий, а с другой - учитывает необходимость поддержки экономики, которая только пережила кризис, в то время как слишком резкие движения могут навредить экономике.

"Несмотря на повышение учетной ставки, монетарная политика сохраняет стимулирующий характер. Сейчас реальная ключевая ставка остается отрицательной учитывая повышенные инфляционные ожидания (в частности, аналитики ожидают роста потребительских цен на 6,7% в течение следующих 12 месяцев) и ниже своего нейтрального уровня", – указал другой член Комитета, поддержавший сохранение учетной ставки.

Рожкова в Facebook в понедельник пояснила свою позицию тем, что инфляционные риски, как внутри страны, так и на внешних рынках растут. "Инфляция в Украине разворачивается более стремительно, чем ожидалось", – указала она.

По ее мнению, дальнейший рост доходов граждан и увеличение сбережений, которые могут быть потрачены впоследствии, и в дальнейшем будут стимулировать восстановление потребительского спроса, а инфляционные ожидания остаются завышенными.

Рожкова добавила, что на мировых товарных рынках происходит рост цен, а центральные банки не спешат сворачивать программы стимулирования экономики, что вместе с более активной вакцинацией улучшило прогнозы роста мировой экономики.

"Постепенно формируется консенсус о дальнейшем росте ставок в развитых странах. В странах emerging markets рост ставок будет более заметным, учитывая рост премии за риск. Несколько центробанков в 2021 уже изменили риторику в сторону ужесточения монетарной политики", – указала первая замглавы Нацбанка.

Она отметила, что указанные факторы требуют уже не профилактических, а более решительных шагов, и рынок должен был получить четкий сигнал о готовности сдерживать инфляционный всплеск.

Как сообщалось, члены Комитета на собрании 4 марта приняли решение о повышении учетной ставки до 6,5% годовых.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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