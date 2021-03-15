Экономика

18:31 15.03.2021

S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

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S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сохранение устойчивости украинских банков и ожидает восстановления их показателей после пандемии COVID-19.

"Дочерние структуры иностранных банков и частные украинские банки останутся устойчивыми в условиях пандемии и возобновят рост в розничном и корпоративном сегментах", – указано в банковском прогнозе S&P.

Согласно ему, показатели прибыли банков в 2021 году будут соответствовать уровню 2020 года.

Агентство прогнозирует рост в сегменте розничных и корпоративных кредитов и в то же время ожидает давление на чистую процентную маржу в связи с рекордно низкими процентными ставками.

Аналитики ожидают, что стоимость риска останется высокой в 2021 году и будет составлять около 2,3%, в то время как в 2020 году этот показатель составлял 3%.

Согласно прогнозу S&P, благодаря списаниям доля проблемных кредитов (NPL) в банковской системе снизится до 30% к концу 2021 года с 41% по состоянию на конец 2020 года.

В то же время, аналитики отметили, что основными проблемами государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка (все – Киев) в 2021-2022 годах будет "расчистка" балансов от NPL, выданных в прошлые годы, внедрение эффективных бизнес-стратегий, а также повышение качества корпоративного управления для подготовки к частичной или полной приватизации.

Теги: #банки #украина #sp
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