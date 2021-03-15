Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

АО "Укрзализныця" (УЗ) просит временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады Украины по проверке и оценке состояния УЗ организовать возможность присутствия на очередном заседании для главы правления компании Владимира Жмака в онлайн режиме.

Об этом говорится в тексте письма к ВСК, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В письме также отмечается, что Жмак находится на больничном в связи с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2.

Как сообщалось, глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением.