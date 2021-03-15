Экономика

17:43 15.03.2021

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

1 мин читать
Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

АО "Укрзализныця" (УЗ) просит временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады Украины по проверке и оценке состояния УЗ организовать возможность присутствия на очередном заседании для главы правления компании Владимира Жмака в онлайн режиме.

Об этом говорится в тексте письма к ВСК, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В письме также отмечается, что Жмак находится на больничном в связи с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2.

Как сообщалось, глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением.

Теги: #коронавирус #жмак #укрзализныця #вск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:00 15.03.2021
Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

16:44 15.03.2021
Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

13:26 15.03.2021
ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

12:25 15.03.2021
"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

12:16 15.03.2021
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

11:13 15.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

08:28 15.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

08:16 15.03.2021
В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

22:25 14.03.2021
В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

18:27 14.03.2021
Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на апрель в таком же объеме, как и на март

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

Большинство украинских компаний во время пандемии перешло на гибридный рабочий процесс - опрос AmCham

Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

Бизнес призвал Раду поддержать постепенное повышение акциза на табачные изделия

Илон Маск назначил себя "технокоролём" Tesla

АМКУ расследует ситуацию со снижением гарантированных запасов угля на ТЭС

Украина готова начать переговоры с МФО о выделении средств для разработки ТЭО и тендерной документации по пилотным дорогам по ГЧП

"Энергоатом" оплатил ЕБРР очередной взнос EUR16,2 млн в рамках кредита на повышение безопасности АЭС

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на апрель в таком же объеме, как и на март

Зеленский инициирует законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА