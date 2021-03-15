Экономика

16:19 15.03.2021

Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

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Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

Министерство энергетики Украины подписало приказ об утверждении паспорта бюджетной программы, которая обеспечивает выплату зарплат работникам угледобывающих предприятий в 2021 году в объеме более 3 млрд грн, включая финансирование работ на шахте №10 "Нововолынская", сообщается пресс-служба ведомства в понедельник.

Согласно пресс-релизу, помимо этого Минэнерго подписало два других приказа, обеспечивающих стабильное финансирование программ в угольном секторе: приказы о финансировании шахт, пребывающих в состоянии ликвидации, и шахты "Надежда" в объеме более 1 млрд грн, а также о финансировании горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях на 340 млн грн.

Кроме того, подписаны приказы о финансировании физической защиты ядерных установок и ядерных материалов – на 42 млн грн, а также государственной программы "теплых" кредитов – на 150 млн грн.

"Это стало возможным благодаря принятию парламентом закона №1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования", − отмечается в пресс-релизе.

Как напоминают в Минэнерго, до принятия закона №1285-IX действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра, в частности, врио министра не имел полномочий подписывать бюджетные программы. Это в свою очередь блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли, несмотря на наличие соответствующих средств в Государственном бюджете Украины.

Теги: #шахтеры #минэнерго #зарплата
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