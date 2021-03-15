Бизнес призвал Раду поддержать постепенное повышение акциза на табачные изделия

Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) призвали Верховную Раду пересмотреть систему налогообложения табачных и содержащих табак изделий для электрического нагревания в пользу постепенного повышения ставок акциза.

"Ежегодное 20%-ное повышение ставки налога на сигареты является довольно значительным и требует пересмотра путем его расширения до 2030 года с 10% -ным ежегодным повышением ставок", - указано в совместном заявлении бизнес-объединений.

Помимо этого бизнес настаивает на отмене индексации ставок акциза на табачные изделия.

Как напомнили бизнес-ассоциации, с января 2021 состоялось повышение ставки налога на ТИЭН (табакосодержащие изделия для электрического нагрева - ИФ) на 320% в соответствии с законом №466-IX об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве. Бизнес назвал такое радикальное повышение налога тревожным сигналом, который свидетельствует об отклонении от взвешенной и предсказуемой налоговой политики.

"По предварительным оценкам экспертов ассоциаций, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса, легальный рынок ТИЭН может существенно уменьшиться, что согласно приведет недополучения бюджетом запланированных доходов от акциза на ТИЭН", - отмечается в сообщении.

Как напомнили ассоциации, парламентский комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики на заседании 25 февраля 2021 года поддержал необходимость пересмотра налога на ТИЭН. Соответствующая поправка внесена ко второму чтению законопроекта 4278 о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях, и предусматривает постепенное повышение ставки акциза на ТИЭН на 200% в 2021 году и на 30% ежегодно с 2022 по 2025 год.

"Отдельно обращаем внимание, что в странах ЕС ставки налога на сигареты и на ТИЭН не является одинаковыми, зато применяется практика дифференциации. Учитывая это, бизнес предлагает обсудить установление дифференциации указанных ставок в пользу ТИЭН в дальнейшем после принятия упомянутого поправки в Налоговый кодекс, а также инициировать изменения в предварительно принятого плана поэтапного ежегодного повышения ставок налога на сигареты, предусмотрев постепенное ежегодное увеличение ставок на 10% к 2030 году и отмены соответствии индексации на табачные изделия", - говорится в сообщении.