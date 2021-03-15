АМКУ расследует ситуацию со снижением гарантированных запасов угля на ТЭС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по собственной инициативе осуществляет расследование ситуации, связанной со снижением гарантированных запасов угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) в нынешний отопительный период.

"Комитет по собственной инициативе проводит расследование совокупности фактов, изложенных в заявлениях/обращениях, поступивших в комитет по аналогичным вопросам. В случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитетом будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении АМКУ, обнародованном на сайте ведомства в понедельник.

Как следует из заявления, комитет в ходе расследования выясняет, "повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование и т.п."

В то же время АМКУ отмечает о получении заявлений от бытовых потребителей и общественных организаций "относительно действий группы компаний ДТЭК, которые заключаются в ограничении поставок угля компаниям-контрагентам, непополнении запасов угля на собственных складах, выходе генерирующих мощностей во внеплановые аварийные остановки, что привело к созданию дефицита на рынке электроэнергии".

В АМКУ предупреждают, что ведомство будет принимать к рассмотрению только те заявления, которые отвечают установленным критериям. "Уже поступившие в АМКУ заявления не содержат информации и объяснений о возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванных уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования в аварийные ремонты. Следовательно, такие заявления органами Комитета не могут быть рассмотрены", - пояснили в антимонопольном ведомстве.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) ранее оштрафовала ПАО "Центрэнерго" на 170 тыс. грн и компании АО "ДТЭК Захидэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на 1,7 млн грн каждую за необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС), а также несвоевременное информирование Министерства энергетики, НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" о критической ситуации с топливом, что грозило ограничением потребления электроэнергии.