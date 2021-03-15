Экономика

13:34 15.03.2021

"Энергоатом" оплатил ЕБРР очередной взнос EUR16,2 млн в рамках кредита на повышение безопасности АЭС

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"Энергоатом" оплатил ЕБРР очередной взнос EUR16,2 млн в рамках кредита на повышение безопасности АЭС

НАЭК "Энергоатом" оплатила очередной взнос, включая проценты, в размере EUR16,2 млн по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму EUR300 млн под реализацию Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков (КсППБ).

"Погашение предоставленного ЕБРР кредита и процентов за пользование им осуществляется компанией каждые полгода – в марте и сентябре – равными частями от фактической суммы заложенности. "Энергоатом" не имеет просроченной задолженности перед ЕБРР", – сообщила компания на сайте в понедельник, уточнив, что также уплачены 7,8 млн грн комиссии за предоставление государственных гарантий.

С начала реализации КсППБ объем финансирования мер по повышению безопасности атомных блоков составил EUR 296,8 млн, подсчитали в "Энергоатоме".

Как сообщалось, первоначально КсППБ украинских АЭС, которая софинансируется ЕБРР и Euroatom, была утверждена на 2012-2017 гг., но в сентябре 2015 года Кабмин продлил сроки ее выполнения до 2020 года, а в мае 2019 – до 31 декабря 2023 года.

Общий объем кредитного соглашения составляет EUR600 млн – по EUR300 млн от каждой из сторон. Соглашение с Евроатомом вступило в силу в конце мая 2015 года, с ЕБРР – в декабре 2014-го.

В июле 2020 года "Энергоатом" в рамках кредитного соглашения получил от Евроатома очередной транш в размере EUR100 млн (всего, по данным на то время, получено EUR200 млн).

Одним из важнейших условий получения кредита являлось обеспечение независимости Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), которое Украина выполнила с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии" (законопроект №2372).

Теги: #ебрр #энергореформа #энергоатом
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