Зеленский инициирует законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду, как неотложный, проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования", который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Как сообщается на сайте главы государства, в случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы", - заявил Зеленский.

Кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов, упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов президента. Введение электронной системы для уголовных производств воплотит современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.