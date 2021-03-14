Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

В Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также в связи с беременностью и родами будут проходить процесс верификации, что не повлияет на сроки финансирования помощи, сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

"Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновленный договор с Министерством финансов.

Также разработают и механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Отмечается, что верификация выплат будет для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.

"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить совершение нецелевых расходов", - анонсировали в фонде.