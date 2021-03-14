Экономика

00:42 14.03.2021

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

1 мин читать
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

---

 

 

 

      Киев. 14 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ринат Ахметов с капиталом в $7,6 млрд возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины, сообщается на сайте Forbes Украина.

Согласно обновленному рейтингу издания "Forbes Украина", его состояние, как самого богатого в списке украинских бизнесменов, увеличилось с $2,8 до $7,6 млрд. Теперь Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей в мире. Крупнейшие его активы – компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($2,1 млрд).

Второе место занял бизнесмен Виктор Пинчук. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $2,5 млрд. Из этой суммы $800 млн - недвижимость, $700 млн - деньги, а $500 млн - компания Interpipe.

Третий в рейтинге - Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с $1,1 млрд до $2,1 млрд. Самый большой актив Жеваго - компания Ferrexpo ($1,4 млрд).

Также в перечень попали Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд) и Вадим Новинский ($1,4 млрд).

Уточняется, что состояние Новинского в июне 2020 года Forbes Украина оценивал в $ 810 млн. 

Теги: #forbes_украина #бизнесмены #украина #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:41 14.03.2021
Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

00:54 14.03.2021
Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

22:53 13.03.2021
На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

21:25 13.03.2021
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

20:22 13.03.2021
В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

20:09 13.03.2021
В Минздраве рассказали о вакцинации пожилых людей

В Минздраве рассказали о вакцинации пожилых людей

19:06 13.03.2021
ФГИ занимается возвратом Азовского судоремонтного завода на баланс государства

ФГИ занимается возвратом Азовского судоремонтного завода на баланс государства

18:53 13.03.2021
"Евросолидарность" призывает правительство Украины вернуть украденные средства в украинский бюджет и начать с "95 квартала"

"Евросолидарность" призывает правительство Украины вернуть украденные средства в украинский бюджет и начать с "95 квартала"

18:36 13.03.2021
В МИД указали, что экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений"

В МИД указали, что экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений"

10:56 13.03.2021
Украина настроена на активизацию политического диалога с Афганистаном - Жовква

Украина настроена на активизацию политического диалога с Афганистаном - Жовква

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта

"Укрзализныця" ведет диалог с правительством о внедрении системной программы финансовой поддержки компании

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

"Донецкоблгаз" ожидает проверка, в случае выявления нарушений его вернут под управление государства

Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

ПОСЛЕДНЕЕ

S&P ожидает роста экономики Украины в 2021 году на 4%

"Укрэнерго" 14 марта может начать ограничивать производителей э/э в условиях профицита

Участники газового рынка готовятся к продлению ограничений цены ресурса для населения после 31 марта

Минфин в 2020 г. в ходе верификации госвыплат выявил сомнительные выплаты на 1,6 млрд грн

EBA отмечает улучшение грузоперевозок "УЗ" и выступает за дальнейшее реформирование компании

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе-2021 возросла на 8,6% – Госстат

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,72 грн/$1

"Укрзализныця" ежегодно теряет 8 млрд грн из-за низких тарифов на транспортировку железной руды - член набсовета

Конкуренты начинают вытеснять Tesla с важнейших рынков

Независимость НБУ жизненно важна для МВФ - представитель Фонда о ситуации с цензурой в НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА