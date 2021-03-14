Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

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Киев. 14 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ринат Ахметов с капиталом в $7,6 млрд возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины, сообщается на сайте Forbes Украина.

Согласно обновленному рейтингу издания "Forbes Украина", его состояние, как самого богатого в списке украинских бизнесменов, увеличилось с $2,8 до $7,6 млрд. Теперь Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей в мире. Крупнейшие его активы – компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($2,1 млрд).

Второе место занял бизнесмен Виктор Пинчук. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $2,5 млрд. Из этой суммы $800 млн - недвижимость, $700 млн - деньги, а $500 млн - компания Interpipe.

Третий в рейтинге - Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с $1,1 млрд до $2,1 млрд. Самый большой актив Жеваго - компания Ferrexpo ($1,4 млрд).

Также в перечень попали Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд) и Вадим Новинский ($1,4 млрд).

Уточняется, что состояние Новинского в июне 2020 года Forbes Украина оценивал в $ 810 млн.