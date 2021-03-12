Экономика

19:07 12.03.2021

"Укрэнерго" 14 марта может начать ограничивать производителей э/э в условиях профицита

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"Укрэнерго" 14 марта может начать ограничивать производителей э/э в условиях профицита

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" прогнозирует возникновение профицита электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) 14 марта до 1,6 ГВт в дневное время и предупреждает о возможных ограничениях мощности НАЭК "Энергоатом" и производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), − сообщается на сайте "Укрэнерго" в пятницу.

Согласно прогнозному балансу "Укрэнерго" на 14 марта, ограничения ВИЭ в зависимости от времени суток могут составить от 600 до 1620 МВт, ограничение АЭС – 400 МВт ровным суточным графиком.

"Расчеты баланса мощности в ОЭС Украины на 14 марта 2021 года показали, что режимы несбалансированные. Даже при отсутствии импорта электроэнергии прогнозируется профицит мощности в ночные и дневные часы суток. Ввиду отсутствия в ночные часы возможности сбалансировать энергосистему другими путями, прогнозируемая мощность ВИЭ может ограничиваться к нулю, однако, этого будет недостаточно для ликвидации профицитов", − указали в компании.

Кроме того, как отмечает "Укрэнерго", 14 марта может возникнуть также необходимость снижать базовую мощность, которая не задействована в обеспечении резервов и поэтому не востребована в полном объеме по операционной безопасности.

"Таким образом, максимальная допустимая мощность АЭС, которая позволяет обеспечить минимально необходимые маневровые резервы на генерирующем оборудовании, которое осталось в работе, составляет около 11 ГВт. При этом в дневной зоне профицит мощности предполагается до 1,6 ГВт, что может привести к ограничению ВИЭ. На вечерний максимум ограничения ВИЭ не прогнозируется", − пояснили в НЭК.

По состоянию на 12 марта в работе находились 12 из 15 энергоблоков АЭС с текущей мощностью 11420 МВт.

"Одна из основных причин необходимости ограничений различных групп генерации - дефицит высокоманевренных мощностей в ОЭС Украины и проблема несоответствия технических возможностей генерирующего оборудования современным требованиям энергосистемы", − резюмировали в "Укрэнерго".

Теги: #ограничения #производители #э_э
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