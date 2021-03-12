Участники газового рынка готовятся к продлению ограничений цены ресурса для населения после 31 марта

Кабинет министров склоняется к продлению действия предельной цены газа для населения после 31 марта, считает ряд участников газового рынка.

"То, что на апрель продлят действие фиксированной цены, это 99,9%. Участники рынка готовятся именно к этому", – сказал в комментариях агентству "Интерфакс-Украина" один из них.

Как будут развиваться события дальше, по его словам, будет зависеть от завершения переговоров офиса президента и правительства с НАК "Нафтогаз".

"Цель власти – сохранить, по крайней мере, в годовых контрактах цену не выше 6,99 грн/куб. м. Для этого надо, чтобы "Нафтогаз" продавал поставщикам ресурс на уровне 6,2 грн/куб.м. Цена, к которой склоняется НАК – не ниже 7,2 грн/куб. м. Значит, для конечного потребителя она будет доходить до 8 грн, а это, отнюдь, не нравится правительству и президенту", – отметил он.

Тем, что "стороны не могут сойтись в цене", собеседники агентства объясняют и затягивание с разработкой Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства проектов решений о продаже ПАО "Укргазвыдобування" и поставщикам и ТКЭ необходимого годового ресурса по фиксированной цене, а всем участникам рынка – на условиях не хуже, чем НАКу.

Как сообщалось со ссылкой на ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Вместе с тем оно рассчитывает, что цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.

На заседании 3 марта Кабинет министров поручил Минэкономики срочно подготовить проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Кроме этого, Кабмин намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Инициировавший это поручение и.о. министра энергетики Юрий Витренко, объяснил, что уже в марте необходимо провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля появился годовой продукт на розничном рынке.

НКРЭКУ на своем заседании 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

Кабинет министров установил на февраль-март предельную цену газа в 6,99 грн/куб. для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.