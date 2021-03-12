Экономика

18:38 12.03.2021

Минфин в 2020 г. в ходе верификации госвыплат выявил сомнительные выплаты на 1,6 млрд грн

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Минфин в 2020 г. в ходе верификации госвыплат выявил сомнительные выплаты на 1,6 млрд грн

Министерство финансов Украины в 2020 году провело проверку достоверности информации о получателях пенсий, помощи, льгот, субсидий и других соцвыплат на 455 млрд грн, выдал рекомендации для дополнительной проверки на общую сумму 1,6 млрд грн, причем наибольшее количество несоответствий касается назначения субсидий.

"В минувшем году была проведена верификация правомерности получения госвыплат на общую сумму около 455 млрд грн, предоставлено около 2,5 млн рекомендаций для проведений дополнительной проверки на общую сумму 1,6 млрд грн", - сообщается на сайте Минфина в пятницу.

Наибольшее количество несоответствий выявлено при выплате субсидий - 70% общего количества рекомендаций. В частности, в декабре 2021 года выявлены 21 тыс. выплат субсидий после смерти получателя, 17,5 тыс. получателей субсидий, которые не могли претендовать на такую госпомощь в связи с покупкой участка, квартиры или дома, транспортного средства, стройматериалов или других товаров долгосрочного употребления на сумму свыше 50 тыс. грн.

Помимо этого, Минфин выявил субсидию у 9,8 тыс. получателей, семьи которых владеют транспортным средством не старше пяти лет. Еще 10 тыс. получателей субсидий получали ее по двум адресам одновременно.

"В 2020 году подтверждено 78% обработанных органами, которые проводят госвыплаты, рекомендаций Минфина", - добавило министерство.

При этом Минфин напомнил, что в текущем году вводится дополнительная верификация госвыпла - превентивная, которая будет проводиться на этапе обращения гражданина за помощью, до назначения ее.

Теги: #госвыплаты #минфин
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