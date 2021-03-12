Экономика

17:06 12.03.2021

Независимость НБУ жизненно важна для МВФ - представитель Фонда о ситуации с цензурой в НБУ

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Независимость НБУ жизненно важна для МВФ - представитель Фонда о ситуации с цензурой в НБУ

Независимость Национального банка (НБУ) является жизненно важным принципом для Международного валютного фонда (МВФ), сказал представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) в ходе пресс-брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать заявления первого замглавы Нацбанка Катерины Рожковой о цензуре в центробанке.

"Независимость центральных банков - жизненно важный принцип для МВФ, для всех стран. И как вы знаете, независимость Национального банка Украины - это одна из областей, за которыми мы очень внимательно следим. Потому что, опять же, независимость центрального банка является ключом к микроэкономической стабильности, к доверию инвесторов, финансовой стабильности, защите финансовой системы и так далее", - сказал Райс.

При этом он добавил, что в равной степени важна также и независимость и эффективность украинских антикоррупционных институций.

"В равной степени я бы добавил, что сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институций также является важным предварительным условием для инвестиций в рост и является требованием действующей программы поддержки МВФ, статус которой обсуждается", - отметил Джерри Райс.

Как сообщалось, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о попытках цензуры со стороны руководства НБУ, которые начались с августа 2020 года, а также об отходе от прозрачности и незаангажированности центробанка. По ее словам, руководство департамента пыталось запретить "Новому времени" (НВ) публикацию ее интервью в оригинальном виде.

Она также указала на то, что через несколько часов после проведения интервью для НВ "по странному совпадению обстоятельств" был издан приказ главы НБУ о запрете комментировать темы внутренней ситуации в центробанке, кадровой политике, сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и пр.

В свою очередь, глава департамента коммуникаций НБУ Галина Калачова пояснила, что ее департамент "согласно закрепленным за ним функциям, выявляет репутационные риски для институции и просит спикера самостоятельно отредактировать текст".

Теги: #нбу #независимость #мвф
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