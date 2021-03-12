Экономика

16:29 12.03.2021

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 33,2 млн тонн зерновых

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Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 33,2 млн тонн зерновых

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 12 марта 2021 года экспортировала 33,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,6% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

По данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 13,85 млн тонн пшеницы; 14,68 млн тонн кукурузы; 4,02 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 94,6 тыс. тонн муки.

Согласно данным Минагропрода, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в феврале прогнозирует снижение экспорта зерновых и зернобобовых в 2020/2021 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн.

Теги: #зерновые #экспорт
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