Экономика

15:59 12.03.2021

Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта

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Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта

Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

"Министерство не намерено продлевать действие ограничений цены на газ", – сообщается в его ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом Минэнерго ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет за собой увеличение цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.

Ранее на рынке обсуждалась возможность продления, как минимум, на апрель как последний месяц отопительного сезона, ограничения цены ресурса.

Как сообщалось, на заседании 3 марта Кабинет министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства срочно подготовить проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Кроме этого, Кабмин намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Инициировавший это поручение и.о. министра энергетики Юрий Витренко, объяснил, что уже в марте необходимо провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля появился годовой продукт на розничном рынке.

НКРЭКУ на своем заседании 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

Кабинет министров установил на февраль-март предельную цену газа в 6,99 грн/куб. для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.

Теги: #газ #минэнерго #цена
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